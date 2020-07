Roma: chiuso canale che riforniva la Capitale di shaboo, 5 arresti e 3 obblighi firma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama Crystal l'operazione dei carabinieri della compagnia Roma Centro durata circa 4 mesi, diretta dalla Procura della Repubblica di Roma, Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, ha permesso di arrivare ad eseguire un’ordinanza che dispone l’applicazione di misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, nei confronti di 8 persone di nazionalità filippina e nigeriana, per i reati di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina, comunemente detta Shaboo. L’operazione, scattata alle prime ore di questa stamattina, ha impegnato i Carabinieri della provincia di Roma, dove sono stati localizzati gli 8 indagati destinatari di misura cautelare. Una volta considerata una droga “etnica”, utilizzata principalmente nelle comunità asiatiche, prevalentemente dagli over 30 per mantenersi svegli e attivi durante pesanti giornate di lavoro, oggi l’assunzione sta coinvolgendo le giovani generazioni asiatiche e non solo. (segue) (Rer)