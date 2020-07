Turchia: tutto pronto a Santa Sofia per la prima preghiera musulmana dopo 86 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà alle 13:10 (le 12:10 italiane) di oggi la prima preghiera musulmana a Santa Sofia, riconvertita ufficialmente in moschea dopo 86 anni. L’agenzia di stampa “Anadolu” riferisce di code di fedeli disposti da ieri sui loro tappetini di preghiera “nei punti di sicurezza” abiti per l’occasione. Il programma di apertura inizierà alle 10 (le 9:00 italiane), mentre la prima preghiera si svolgerà poco dopo le 13. Il sito sarà suddiviso in cinque diversi spazi di preghiera due riservati alle donne e tre agli uomini. Verranno predisposte le misure di controllo sanitario per contenere il coronavirus. In questo contesto all’interno del sito vi saranno 736 membri del personale sanitario e 101 ambulanze, un’eliambulanza e 17 cliniche mobili. (segue) (Tua)