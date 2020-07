Frosinone: da anni facevano razzia in appartamenti e negozi, arrestati quattro ladri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Identificati e arrestati i componenti di una banda che da due anni ha commesso un numero indeterminato di furti in appartamento e nelle attività commerciali in tutta la Valle del Comino. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri della compagnia di Sora, coadiuvati dai militari della compagnia di Cassino stanno eseguendo quattro arresti su delega della Procura di Cassino a carico di quattro persone di Sant'Elia Fiumerapido indagati per furto. Le indagini, iniziate a fine 2019, è stata effettuata dal Nucleo operativo radiomobile della compagnia con la collaborazione dei militari della stazione di Alvito e di San Donato Val di Comino. (Rer)