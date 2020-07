Ue-Ucraina: Borrel riceve a Bruxelles il primo ministro Shmyhal, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha incontrato a Bruxelles il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal. Secondo quanto riferito, i due hanno discusso del prossimo vertice Ue-Ucraina e dello stato di avanzamento riguardo all'attuazione degli accordi di Minsk. L'alto rappresentante ha elogiato gli sforzi del presidente Volodymyr Zelensky nell'attuazione degli accordi di Minsk e ha ribadito il continuo e pieno sostegno dell'Ue alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Borrell ha accolto con favore l'ultimo accordo raggiunto nella riunione periodica del Gruppo di contatto trilaterale in merito a misure aggiuntive per rafforzare il cessate il fuoco a partire dal 27 luglio, allo scopo di garantire il rispetto di una tregua sostenibile e senza limiti di tempo e ha sottolineato la necessità di progressi sulle misure concordate durante il vertice di Parigi del Formato Normandia svoltosi a dicembre 2019. L'Alto rappresentante ha inoltre ribadito l'aspettativa dell'Ue che la Russia ricambi gli sforzi dell'Ucraina, attui pienamente gli accordi di Minsk e utilizzi la sua influenza sulle formazioni armate che sostiene. L'Alto rappresentante ha ribadito che le sanzioni dell'Ue contro la Federazione Russa rimangono in vigore. (segue) (Beb)