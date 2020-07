Ue-Ucraina: Borrel riceve a Bruxelles il primo ministro Shmyhal, focus su cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borrell e Shmyhal si sono scambiati opinioni sull’andamento delle riforme in Ucraina. L'Alto rappresentante ha sottolineato la disponibilità dell'Ue a continuare ad assistere Kiev nell'attuazione delle riforme e ha sottolineato la necessità che le autorità ucraine sostengano gli sforzi di riforma nel settore giudiziario e della sicurezza. Borrell ha parlato delle dimissioni di alcuni funzionari orientati alle riforme del governo ucraino, nonché il procuratore generale, le dimissioni del governatore della Banca nazionale ucraina e il potenziale impatto negativo di ciò sulla sostenibilità dell'agenda delle riforme. L'Alto rappresentante ha accolto con favore la disponibilità del governo a proseguire gli intensi sforzi di riforma in linea con l'accordo di associazione Ue-Ucraina. Infine, i due interlocutori hanno anche discusso dell'impatto del coronavirus sull'Ucraina e della forte solidarietà reciproca dallo scoppio della pandemia. L'Ue, che ha mobilitato un pacchetto di sostegno di 190 milioni di euro e 1,2 miliardi di euro in termini di assistenza macrofinanziaria, è e rimarrà il partner più importante e affidabile per l'Ucraina nell'affrontare l'impatto immediato, a lungo termine e strutturale della pandemia. (Beb)