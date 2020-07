Cina: coronavirus, Dalian entra in "modalità di guerra" a causa nuovo focolaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalian, capitale della provincia nord-occidentale cinese di Liaoning, è entrata in "modalità di guerra", dopo lo scoppio di un nuovo focolaio di Covid-19 collegato a un'azienda locale di trasformazione del pesce. Secondo quanto spiega la stampa cinese, tutti gli asili di Dalian sono chiusi a partire da oggi, 24 luglio, e i residenti locali devono sottoporsi a test dell'acido nucleico prima di prendere la linea 3 della metropolitana, in quanto l'azienda collegata al focolaio si trova lungo quella linea. Dalian ha riportato due nuovi casi di Covid-19 trasmessi localmente e 15 nuove infezioni asintomatiche nella giornata di oggi, dopo che un uomo di 58 anni che lavora nell'azienda si è dimostrato positivo mercoledì, interrompendo la sequenza di zero casi che durava da 111 giorni nella città. L'azienda per cui lavora l'uomo è impegnata nella lavorazione e conservazione a freddo di prodotti ittici domestici e importati. La fonte dell'infezione rimane sconosciuta. Ieri, 23 luglio, Dalian ha annunciato che testerà oltre 190 mila persone in tutta la città e 18 esperti inviati dalla Commissione sanitaria nazionale sono arrivati in città. Due comunità a della città sono state decretate ad alto rischio. (segue) (Cip)