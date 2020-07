Cina: coronavirus, Dalian entra in "modalità di guerra" a causa nuovo focolaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zhao Lian, vicedirettore della Commissione sanitaria di Dalian, ha dichiarato ieri in una conferenza stampa che tutti i 18 esperti hanno una ricca esperienza nella lotta contro l'epidemia di Covid-19 poiché hanno partecipato al controllo dell'epidemia a Wuhan e Pechino. Zhao ha affermato che la provincia di Liaoning ha organizzato una squadra di indagine epidemiologica composto da 50 membri, un team di disinfezione da dieci membri e otto team di test dell'acido nucleico per aiutare Dalian nel controllo dell'epidemia. Il governo locale ha sollecitato la disinfezione diffusa, il lancio di ispezioni di prevenzione e controllo in aree chiave tra cui centri commerciali, mercati all'ingrosso e magazzini della catena del freddo e promosso test dell'acido nucleico per i dipendenti che lavorano in quelle aree chiave. I luoghi pubblici al chiuso come internet café, sale da poker e mahjong sono stati invitati a chiudere per prevenire l'ulteriore diffusione del virus. Il governo della città ha esortato le istituzioni mediche a migliorare il loro livello di precauzione per prevenire nuove infezioni negli ospedali. (Cip)