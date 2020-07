Ue: cancelliere Kurz, Austria intende proseguire coordinamento con i paesi frugali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria intende continuare a coordinarsi a livello europeo con Paesi Bassi, Danimarca e Svezia - i cosiddetti paesi frugali - “oltre la politica finanziaria” per far valere gli “interessi comuni”. È quanto affermato dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Die Welt”. In particolare, Kurz ha dichiarato che i quattro Stati membri proseguiranno a coordinarsi “strettamente nel gruppo dei frugali al fine continuare a contrastare con fermezza i piani per un'unione del debito in futuro e per poter proteggere insieme i nostri interessi in altri settori”. Tuttavia, il cancelliere austriaco non ha chiarito in quali altre aree i frugali continueranno la collaborazione. Con riferimento al negoziato del Consiglio europeo sul piano dell'Ue per la ripresa, Kurz ha osservato come l'Austria, con Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, ha assicurative, abbia “assicurato che il denaro dei contribuenti europei sia gestito con cura e che vi siano chiare condizioni per l'erogazione dei finanziamenti del fondo per la ricostruzione, quali l'attuazione delle riforme” da parte degli Stati membri. Poi l'affondo contro i governi che sostenevano le sovvenzioni. “Insieme”, ha evidenziato Kurz, Austria, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia sono riuscite a “impedire l'ingresso in un'Unione europea del debito permanente. Non è un segreto che alcuni Stati membri l'abbiano sempre sostenuto. Tutto ciò è ovviamente anche nell'interesse dei contribuenti tedeschi”. (Geb)