Droga: nuovo maxi sequestro contanti a trafficante milanese, trovati altri 16 milioni

- Un nuovo maxi sequestro record di contanti è stato effettuato dalla Questura di Milano nei confronti del trafficante Massimiliano Cauchi. Questa volta gli agenti della divisione Anticrimine hanno trovato quasi 16 milioni di euro in banconote in un muro di un’abitazione e posto i sigilli su un fabbricato in provincia di Bari. L’operazione fa seguito a quella denominata "Flashback" della Squadra Mobile di Milano del 6 giugno scorso nel corso della quale il "tesoro"del narcotrafficante, pari a 15 milioni, venne ritrovato nascosto in un intercapedine in un muro dell’appartamento milanese del padre. Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 11.00 presso la Sala Scrofani della Questura.(Rem)