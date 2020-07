Germania: Roettgen (Cdu), elezione presidente deciderà futuro del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elezione del prossimo presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), al congresso che il partito terrà a Stoccarda dal 3 al 5 dicembre prossimo, deciderà il futuro della formazione per i prossimi dieci anni. È quanto affermato dal presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, Norbert Roettgen, candidato alla presidenza della Cdu. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Roettgen, la domanda a cui rispondere è “con chi la Cdu può immaginarsi per i prossimi dieci anni”. La decisione che verrà assunta al congresso di Stoccarda sulla presidenza della Cdu deve, infatti, avere “la pretesa di durare almeno” per tale periodo. In generale, ha proseguito Roettgen, la Cdu necessita di “un rinnovamento fondamentale dopo l'era del cancelliere Angela Merkel”. Il partito deve, infatti, affrontare “le nuove domande di oggi”, tra cui “il ruolo della Germania e dell'Europa nel mondo che cambia”. Alla presidenza della Cdu sono candidati, oltre a Roettgen, Armin Laschet, primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, e Friedrich Merz, esponente della destra del partito nonché severo critico di Merkel e delle sue politiche. Eletta il 7 dicembre 2018, la presidente della Cdu in carica, il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, ha annunciato il 10 febbraio scorso che si dimetterà entro la fine dell'anno e rinuncerà a candidarsi a cancelliere alle elezioni federali previste in Germania nel 2021. (Geb)