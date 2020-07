Usa: fonti stampa, Apple indagata per violazioni del diritto dei consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi Stati Usa hanno aperto un'indagine su Apple a proposito di potenziali violazioni di una legge a tutela dei consumatori, secondo quanto riportato dal sito "Axios". Il documento afferma che la sezione a difesa dei consumatori dell'ufficio del procuratore generale del Texas "è coinvolta in un'indagine multistatale su Apple per potenziali violazioni del Texas Deceptive Trade Practices Act". Nel testo si legge che l'indagine è stata avviata "a fini esecutivi" e che "prevede un contenzioso in materia". Il documento non descrive in dettaglio l'ambito dell'indagine e il Texas Deceptive Practices Act copre un'ampia gamma di potenziali danni. Le azioni Apple sono scese di oltre il 4 per cento ieri sera. Apple sta affrontando diverse indagini antitrust negli Stati Uniti e all'estero e il suo amministratore delegato dovrà affrontare un'interrogazione al Congresso lunedì prossimo, al fianco di altri colleghi dell'hi-tech. (Nys)