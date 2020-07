Usa: Trump lancerà il primo tiro alla cerimonia di apertura della stagione di baseball

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrà l'onore di lanciare il primo tiro allo Yankee Stadium, alla cerimonia di apertura della stagione del campionato di baseball. Lo riporta il sito "The Hill". "Penso che lo farò il 15 agosto", ha annunciato Trump durante una conferenza stampa sul coronavirus. Trump non ha mai lanciato un primo tiro da quando è in carica. Negli stadi le partite si svolgeranno almeno fino alla fine dell'autunno senza pubblico, e la Major League Baseball sta incoraggiando i giocatori a mantenere una distanza di due metri l'uno dall'altro prima e dopo la partita. E sputare è assolutamente vietato. All'infettivologo Anthony Fauci, invece, spetterà il primo tiro per i Washington Nationals alla loro cerimonia di apertura. "Il dottor Fauci è stato un vero campione per il nostro Paese durante la pandemia di Covid 19 e per tutta la sua illustre carriera, quindi è giusto onorarlo mentre iniziamo la stagione 2020 e difendiamo il titolo del Campionato delle World Series," ha detto il team in una nota lunedì, evidenziando il fatto che Fauci è un "super fan" e che sono "elettrizzati" che abbia accettato la proposta.(Nys)