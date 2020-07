Giappone: coronavirus, 980 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato un totale di 980 nuovi casi di coronavirus sull’intero territorio nazionale ieri, 23 luglio, superando per il secondo giorno consecutivo il precedente record giornaliero risalente al picco della crisi, lo scorso aprile. Il dato porta il totale dei contagi dall’inizio della pandemia ad oltre 29mila, inclusi i circa 700 contagi a bordo della nave da crociera Diamond Princess, posta in quarantena a Yokohama lo scorso febbraio. Dalla revoca dello stato di emergenza nazionale, lo scorso maggio, il Giappone ha registrato un progressivo aumento dei contagi, che ha interessato soprattutto i locali della vita notturna di Tokyo e di altre aree urbane del paese. La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, ha sollecitato i suoi concittadini a rimanere il più possibile in casa durante l’imminente periodo festivo di quattro giorni. Il bilancio dei contagi ha segnato un nuovo record giornaliero anche a Tokyo, con 366 casi nella sola giornata di ieri. (segue) (Git)