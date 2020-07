Energia: Giappone ottiene appalto per una centrale a gnl nel Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colossi commerciali giapponesi Marubeni, Sumitomo Corp. E Mitsubishi & Co. Costruiranno una centrale termoelettrica alimentata a gas naturale liquefatto (gnl) nel Myanmar. Il progetto, dal valore stimato tra gli 1,5 e i 2 miliardi di dollari, è uno dei maggiori investimenti mai effettuati da aziende giapponesi nel Sud-est asiatico. I piani prevedono l’operatività della centrale entro il 2025, con una capacità pari a circa il 20 per cento dell’attuale capacità di generazione energetica complessiva del Myanmar. La centrale sorgerà alla periferia di Yangon, capitale commerciale e città più popolosa del Myanmar. Il progetto segna anche una vittoria del Giappone sulla Cina nella competizione per lo sviluppo infrastrutturale regionale. Nel Myanmar la domanda di energia elettrica è cresciuta a ritmi del 10-20 per cento annuo di pari passo con l’industrializzazione del paese e l’estensione della rete elettrica ai villaggi rurali. I frequenti cali di tensione e blackout della rete costituiscono un ostacolo all’obiettivo di Naypyidaw di attrarre ulteriori investimenti esteri nella manifattura. La domanda di gnl da parte del Sud-est asiatico è prevista in crescita, come alternativa a basse emissioni al carbone. (Inn)