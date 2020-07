Corea del Sud: piogge torrenziali causano due vittime a Busan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone hanno perso la vita nella città portuale di Busan, in Corea del Sud, dopo essere rimaste intrappolate in un sottopassaggio allagato a causa delle piogge torrenziali. Lo hanno riferito le autorità cittadine nella giornata di oggi, 23 luglio. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri: nel sottopassaggio l’acqua si è accumulata sino a raggiungere i 2,5 metri di altezza. I vigili del fuoco sono riusciti a soccorrere otto persone, mentre due – un uomo di circa 60 anni e una donna di 30 – hanno perso la vita. I soccorritori sono in azione da ore anche in altre parti della città. L’agenzia meteorologica sudcoreana ha avvertito che le piogge torrenziali continueranno nelle prossime ore a Busan e in altre aree del paese, inclusa Seul. (Git)