Corea del Sud: coronavirus, aumenta il numero dei casi importati

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno segnalato 41 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle 24 ore di ieri, 23 luglio. Il bilancio è nuovamente scivolato sotto la soglia dei 50 contagi giornalieri, ma desta preoccupazione tra le autorità il fronte dei casi “importati”, dopo il rimpatrio di circa 300 cittadini sudcoreani dall’Iraq. I casi di trasmissione locale, 28 in tutto nelle ultime 24 ore, sono perlopiù concentrati a Seul. Il totale dei contagi in Corea del Sud dall’inizio dell’emergenza sanitaria è aumentato così a 13.979. Le autorità sanitarie del paese hanno individuato 14 soggetti positivi tra i ranghi delle Forze armate. A partire dal 13 luglio, i viaggiatori in arrivo da quattro paesi ad alto rischio – Bangladesh, Pakistan, Kazakhstan e Kyrggyzstan – dovranno presentare certificati che certifichino la loro negatività al virus. (segue) (Git)