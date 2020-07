Usa: sindaco Portland coinvolto in scontri tra manifestanti e polizia federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco democratico della città di Portland, Ted Wheeler – protagonista negli ultimi giorni di una polemica col presidente Usa Donald Trump, per aver imputato alla presenza di agenti federali le violenze di strada che da oltre un mese infiammano la sua città – è rimasto coinvolto nell’ennesima notte di scontri e proteste di fronte alla corte federale cittadina. Wheeler è intervenuto nella serata di ieri, 23 luglio, ad un comizio di Black Lives Matter, il movimento protagonista delle manifestazioni che da oltre un mese infiammano le maggiori città Usa. Il primo cittadino è stato duramente contestato dai manifestanti, pur avendo concesso loro sin dall’inizio dei disordini il suo sostegno pressoché assoluto. Più tardi, nel pieno degli scontri di fronte alla corte federale cittadina – uno dei siti presidiati dalle forze di sicurezza federali, e bersaglio di manifestanti violenti ormai da settimane – Wheeler è comparso in un video con indosso un paio di occhialini e una mascherina, denunciando di essere rimasto coinvolto nel lancio di gas lacrimogeni da parte delle forze dell’ordine: “brucia, è difficile respirare. Posso dirvi con la massima sincerità che non ho visto nulla che possa aver provocato questa risposta (da parte degli agenti federali), ha dichiarato il sindaco di fronte alla telecamera. Da giorni, però, la Corte federale di Portland è cinta d’assedio da manifestanti che hanno tentato ripetutamente di occuparla e darla alle fiamme. (Nys)