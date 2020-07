Frosinone: consiglio comunale approva la rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultima seduta, il consiglio comunale di Frosinone ha approvato due delibere relative alla rigenerazione urbana, che permetteranno i cambi di destinazione d'uso su quasi tutta la fascia urbana ed extraurbana del territorio comunale, consentendo alle famiglie e agli operatori privati di adeguare l'assetto urbanistico ed edilizio alle mutate esigenze economiche e sociali, che hanno caratterizzato l'evoluzione del contesto locale negli ultimi 40 anni. Secondo quanto rende noto il Comune di Frosinone, "contestualmente, si attiveranno le procedure per permettere l'aumento delle cubature e l'ampliamento delle superfici nell'ordine del 20 per cento, in media, utilizzando criteri e canoni simili a quelli del Piano Casa, la cui possibilità è venuta meno lo scorso anno. Il piano di rigenerazione urbana - si legge nella nota -. è finalizzato ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, promuovendo la riqualificazione di aree urbane e di tessuti edilizi; l'obiettivo, inoltre, è di intervenire su edifici a destinazione residenziale e non residenziale mediante interventi di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico e efficientamento energetico. La procedura in essere, dunque, permetterà il recupero delle enormi volumetrie già esistenti, con l'adeguamento ad una realtà socio-economica mutata, attraverso cambi di destinazione d'uso o la definitiva sistemazione degli abusi edilizi ereditati dai decenni passati". (segue) (Com)