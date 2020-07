Fase 3: Gelmini (FI), ok nuovo scostamento solo con coinvolgimento opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve la proroga della cassa integrazione, ma francamente siamo sfiduciati su come il governo ha utilizzato i primi due scostamenti di bilancio. Il Parlamento, con il voto decisivo del centrodestra, ha messo sul piatto 80 miliardi di euro: dovevano servire a far ripartire il Paese, per i professionisti, per i commercianti, per i ristoratori, per le partite Iva". Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Stasera Italia", su Rete 4. "Per votare anche il prossimo scostamento di bilancio chiediamo un coinvolgimento vero dell'opposizione. Serve una Commissione speciale parlamentare, serve il rinvio di tutte le scadenze fiscali, servono risorse a fondo perduto per il turismo e per l'automotive", ha concluso.(Com)