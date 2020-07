Usa: Mnuchin, abbiamo un "accordo di massima" sul prossimo pacchetto di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani della Casa Bianca e del Senato hanno raggiunto giovedì un "accordo fondamentale" su un pacchetto di aiuti economici per il coronavirus, secondo il sito "The Hill". Il Segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin ha detto che il partito sta cercando di finalizzare il testo dell'accordo, che dovrebbe essere rilasciato come un gruppo di progetti di legge invece di un unico atto legislativo. "Abbiamo appena avuto una discussione molto produttiva con il leader. Abbiamo trovato un accordo di massima", ha detto Mnuchin ai giornalisti. Alla domanda su quali fossero i punti in sospeso, Mnuchin ha sottolineato la necessità di finalizzare e firmare il testo. "E' ovviamente una cosa complicata. Le squadre hanno lavorato fino a ieri sera tardi. Torneremo a rivedere il testo stamattina". La somma inclusa nel disegno di legge, secondo "The Hill", si aggirerà intorno ai mille miliardi di dollari, un tetto che sia il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell che la Casa Bianca avevano cercato di imporre dopo i tremila miliardi di dollari già stanziati dal Congresso durante la pandemia. I negoziatori si trovano di fronte a tempi stretti. I sussidi di disoccupazione dovrebbero scadere la prossima settimana e il Congresso deve trovare un accordo sugli aiuti ai lavoratori e alle imprese prima di iniziare la pausa di agosto. Mnuchin ha detto che sta lavorando su una soluzione tecnica per permettere che il sussidio di disoccupazione sia legato al reddito individuale, ma che i repubblicani stanno valutando anche un piano alternativo. (Nys)