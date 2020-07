Imprese: Ubi Banca, Opas di Intesa Sanpaolo non riconosce appieno valore della banca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Ubi Banca, riunitosi oggi per esaminare il supplemento al Prospetto informativo pubblicato da Intesa Sanpaolo lo scorso 21 luglio e a seguito della diffusione del comunicato di aumento del corrispettivo relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa sulla totalità delle sue azioni, ha ritenuto che “nonostante il riconoscimento della componente in denaro, l’offerta non riconosca appiena il valore complessivo di Ubi Banca”. Come si apprende dal relativo comunicato stampa, gli elementi di novità emersi durante la riunione “non sono tali da far superare tutte le considerazioni conclusive espresse dal Cda nel Comunicato dell’emittente”. Nello specifico, il Cda ha concluso che “il corrispettivo incrementato esprime una valorizzazione di Ubi Banca che ancora non riflette il suo reale valore e non riconosce agli azionisti il contributo apportato al valore complessivo della combined entity, né un adeguato valore delle sinergie prospettate da Intesa Sanpaolo”. L’offerta, ha ritenuto il Cda, continua “a porre a carico degli azionisti gran parte dei rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi strategici dell’operazione definiti da Intesa Sanpaolo”. (segue) (Com)