Usa: Oms risponde a Pompeo, accuse false e inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus oggi ha respinto le critiche del segretario di Stato Mike Pompeo, secondo cui sarebbe stato "comprato" dalla Cina, definendole "false e inaccettabili". Lo riporta il sito "The Hill". Ghebreyesus ha detto che l'organizzazione è focalizzata sul "salvare vite umane" e "non sarà distratta" dai commenti di Pompeo riportati dai media britannici. Sono commenti "senza alcun fondamento", ha detto Tedros ai giornalisti durante un briefing con la stampa. Pompeo aveva lanciato un duro attacco contro l'Oms durante un incontro privato il 21 luglio durante la sua visita nel Regno Unito. Secondo "The Guardian", Pompeo ha accusato l'organizzazione di essere “il burattino della Cina” e della responsabilità per la morte dei cittadini britannici venuti a mancare durante la pandemia. Il segretario di Stato Usa ha definito l'Oms "un'organizzazione politica, non scientifica", e ha accusato l'attuale direttore generale Tedros Ghebreyesus di essere troppo vicino a Pechino. Pompeo ha detto ai parlamentari britannici presenti all'incontro di essere a conoscenza del fatto che l'elezione di Tedros alla guida dell’Oms, avvenuta nel 2017, è avvenuta grazie ad un accordo con la Cina. Il segretario di Stato ha assicurato di esserne al corrente grazie ad alcune "informazioni confermate fornite dai servizi d'intelligence". Oggi Tedros ha detto ai giornalisti che "una delle maggiori minacce" durante l'epidemia è la "politicizzazione della pandemia". "Il Covid-19 non rispetta i confini, le ideologie o i partiti politici", ha detto Tedros. (Nys)