Cile: governo sconfitto su progetto ritiro anticipato fondi pensione (2)

- Il progetto era stato fortemente osteggiato dal governo fin dall'inizio. L'esecutivo non solo lo ritiene dannoso per la tenuta del sistema pensionistico, ma lo colloca ideologicamente agli antipodi delle sue posizioni economiche. Per scongiurare la sua approvazione lo stesso Pinera aveva presentato in alternativa un improvvisato pacchetto di benefici alla classe media. La scorsa settimana l'esecutivo si era già ritrovato in minoranza alla Camera nella votazione preliminare che autorizzava a legiferare in materia. L'episodio aveva messo in luce i dubbi sulla tenuta della coalizione di governo ed aveva motivato quindi l'intervento diretto del presidente. Per scongiurare l'approvazione del progetto e far rientrare la fronda all'interno della maggioranza, Pinera aveva presentato quindi ieri un ulteriore aumento del pacchetto di aiuti alla classe media, risultato però alla fine insufficiente. (Bua)