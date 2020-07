Giappone: incertezza a un anno dalle Olimpiadi di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di ieri, 23 luglio, ha segnato un anno dalle prossime Olimpiadi estive di Tokyo, rinviate al 2021 a causa della pandemia di coronavirus, in un clima di forte incertezza legata all’aumento dei contagi in Giappone e in diverse aree del Globo. I piani originari dei Giochi prevedevano l’apertura dell’evento nella giornata di oggi, 24 luglio, con la partecipazione di circa 11mila atleti da oltre 200 paesi e regioni. Gli organizzatori dell’evento hanno tenuto una cerimonia a porte chiuse presso il nuovo Stadio nazionale di Tokyo nella serata di ieri, poche ore dopo la conferma da parte delle autorità metropolitane di 366 ulteriori contagi, un nuovo record giornaliero per la capitale giapponese. La stella del nuoto giapponese Rikako Ikee, vincitrice di sei medaglie d’oro ai Giochi asiatici del 2018, e cui lo scorso anno è stata diagnosticata la leucemia, ha retto una lanterna al centro dello stadio, ed ha tenuto un discorso chiedendo agli atleti di unirsi per superare la crisi. (segue) (Git)