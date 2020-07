Egitto-Grecia: colloquio telefonico Al Sisi–Mitsotakis, focus su Libia e rapporti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in corso in Libia, collaborazione nel Mediterraneo orientale e i rapporti bilaterali sono stati i temi al centro della conversazione telefonica tra il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, e il premier greco Kyriakos Mitsotakis. Lo riferisce una nota del portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi. Per quanto riguarda la crisi in corso in Libia, Al Sisi sottolineato la posizione dell’Egitto contraria a qualsiasi intervento stranieri nel conflitto che possa esacerbare la crisi, minacciando la stabilità dell’intera regione. Da parte sua il premier greco ha accolto con favore gli sforzi dell’Egitto nel porre fine al conflitto e ripristinare la pace in tutta la Libia. Mitsotakis ha sottolineato l'importanza di lavorare per rilanciare il percorso politico come una "vera" soluzione per la crisi libica in linea con le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite e del processo di Berlino, rifiutando qualsiasi intervento straniero. Oltre alla Libia, le parti hanno anche discusso in merito ai rapporti bilaterale e nell'ambito del meccanismo di cooperazione trilaterale con Cipro. In merito, Al Sisi e Mitsotakis hanno ribadito la posizione comune dei due paesi nella regione del Mediterraneo orientale, sottolineando come l'East Mediterranean Gas Forum rappresenti uno degli strumenti più importanti in questo quadro, che aprirà prospettive di cooperazione tra i paesi della regione nel settore del petrolio e del gas.(Cae)