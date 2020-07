Lozzi: Pelonzi-Casu (Pd), scelta sovranista contraria a valori di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta anti-europeista e sovranista della presidente Monica Lozzi, che oggi ha annunciato l'uscita dal M5s, è contraria ai valori che caratterizzano la Capitale d'Italia: ricordiamo che proprio a Roma si firmò il trattato dell'Unione". Lo scrivono in una nota il consigliere capitolino del Pd Giulio Pelonzi e il segretario Pd Roma Andrea Casu. "Grazie all'azione del Governo Conte oggi l'Europa dimostra di voler investire sugli stati membri - aggiungono gli esponenti Pd -. Chiunque voglia governare Roma per portarla all'altezza delle grandi capitali europee deve partire da questo presupposto. A Roma è ormai evidente il disfacimento del movimento 5 stelle a guida Raggi, dopo il IV municipio perdono il VII. Per quanto riguarda la Presidente Lozzi tragga le conseguenze del suo fallimento amministrativo e politico e si dimetta. Più che italexit in VII municipio serve un Lozziexit", concludono. (Com)