- Il segretario del partito democratico, Nicola Zingaretti, intervenendo a "Stasera Italia news" su Rete4 ha chiarito che il Mes "serve per investire sulla sanità ed è una grande opportunità. Se qualcuno è contro e mi spiega le ragioni...". C'è "un dibattito in corso ed in tempi rapidi dobbiamo capire cosa è meglio per modernizzare il paese", ha aggiunto. (Rin)