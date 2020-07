Legge elettorale: Zingaretti (Pd), Italia viva ha tradito patto, discuteremo con tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi spiace molto ma Italia viva ha tradito un patto fatto alla formazione del governo ed in questi mesi. Per noi, comunque, non cambia nulla sul sostegno al governo". Lo ha affermato il segretario del partito democratico, Nicola Zingaretti, che intervenendo a "Stasera Italia news" su Rete4 ha commentato la decisione di Italia viva di votare con le opposizioni nell'ufficio di presidenza di Montecitorio facendo slittare l'approdo in aula del testo di riforma della legge elettorale. "È stata una bella sorpresa", ha aggiunto Zingaretti sottolineando l'importanza "della credibilità" e ricordando che "abbiamo una pessima legge elettorale, la peggiore della storia" e dunque "discuteremo con tutti per cambiare questa pessima legge elettorale". (Rin)