M5s: Dadone, felice di partecipare al villaggio Rousseau, sarà grande momento partecipazione collettiva

- Secondo il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, "le idee, soprattutto quelle innovative, sono la benzina che ha dato e darà ancora spinta al motore del M5s. Adesso, - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - stiamo cambiando il Paese proprio grazie a quelle idee che a molti qualche tempo fa sembravano inattuabili o addirittura folli. Invece abbiamo dimostrato che erano sane, giuste e che i sogni possono diventare realtà. Ora abbiamo altri sogni da inseguire, altre idee cui dare corpo. Ecco perché", spiega Dadone, "sono davvero felice di partecipare al villaggio Rousseau, quest’anno in versione virtuale: sarà un grande momento di partecipazione collettiva, di riflessione, di elaborazione di spunti e progetti. Vi aspetto sabato, dalle 12.30 alle 13.00, nello spazio governo con la formula 'Ask me anything'. Potete partecipare tutti e chiedermi tutto ciò che attiene al mio lavoro di ministro. So che sarete in tanti - conclude il ministro -, perché stare assieme è la nostra forza". (Rin)