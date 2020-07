Brasile: coronavirus, gettito fiscale diminuito 29 per cento a giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato della raccolta di giugno riflette gli effetti della crisi economica causata dalla pandemia di coronavirus. Con il calo del livello di attività economica, diminuisce anche il volume di tasse, imposte e tributi riscossi. Tuttavia, secondo l'Agenzia delle entrate, principale causa della flessione nella raccolta di maggio è rinvio del pagamento delle tasse. Il governo ha infatti modificato la scadenza per la riscossione delle imposte come misura per alleviare le difficoltà di molti cittadini alle prese con una contrazione degli affari. (segue) (Brb)