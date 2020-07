Brasile: coronavirus, gettito fiscale diminuito 29 per cento a giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2020 il gettito fiscale totale ha raggiunto 666 miliardi di real (112 miliardi di euro), con un calo reale del 14,71 per cento, rispetto alla prima metà dello scorso anno, quando furono raccolti 757,5 miliardi di real (127,3 miliardi di euro), Il mese di giugno è stato il quinto consecutivo in cui si è registrato un calo nella raccolta. Nel secondo trimestre 2020, il calo della raccolta fiscale è stato vicino al 30 per cento. (Brb)