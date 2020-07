Usa: protesta contro il razzismo, il Minnesota vieta la tecnica di strozzamento alla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Minnesota, Tim Walz ha firmato oggi una legge di riforma della polizia che vieta l'uso della tecnica di strozzamento e stabilisce nuovi obblighi per le segnalazioni nei dipartimenti di polizia. Walz ha firmato la legge quasi due mesi dopo la morte di George Floyd, un afroamericano disarmato, morto dopo che un agente di polizia gli aveva premuto un ginocchio sul collo per quasi nove minuti. Oltre a proibire gli strozzamenti, la nuova legge impone agli agenti del Minnesota di intervenire quando qualcun altro viola le nuove restrizioni. Il regolamento impone ai dipartimenti di polizia dello Stato di riferire gli incidenti legati a un uso eccessivo della forza al Minnesota Bureau of Criminal Apprehension, crea un database in tutto lo Stato di segnalazioni disciplinari degli ufficiali e istituisce, tra le altre cose, un training per la salute mentale e l'intervento in caso di crisi. (Nys)