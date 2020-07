Coronavirus: Usa, secondo un infettivologo il mondo non se ne libererà mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperto di malattie infettive Michael Osterholm, direttore del Center for Infectious Disease Research and Policy dell'Università del Minnesota, afferma che è molto probabile che il mondo non si libererà mai del coronavirus. "Non debelleremo mai questo virus", ha detto Osterholm ospite dell'emittente "Cnn", paragonando il coronavirus all'Hiv, spiegando che saremo in grado di controllarlo ma che non scomparirà mai del tutto. I commenti di Osterholm arrivano un giorno dopo che il dottor Anthony Fauci, il principale esperto di malattie infettive della nazione, ha detto di non vedere come si possa "sradicare" completamente il virus. Osterholm ha anche detto che, mentre si stanno facendo grandi progressi nello sviluppo del vaccino per il Covid-19, i tempi per un testing completo richiederanno forse anni. (Nys)