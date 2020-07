Usa: Biden e Obama si incontrano in un video per attaccare Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, e l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, hanno intensificato i loro attacchi a Donald Trump in un nuovo video che mostra il loro primo incontro di persona dall'inizio dell'epidemia di coronavirus. Il video di 15 minuti, pubblicato online oggi, secondo alcuni osservatori mostra un ruolo più attivo di Obama nella campagna elettorale. Nel filmato, gli ex colleghi sono impegnati in una conversazione in stile intervista per amplificare le critiche di Biden nei confronti Trump, con Obama che sottolinea l'esperienza e le qualità personali di Biden. Accusano inoltre Trump di aver alimentato la divisione tra gli statunitensi. "Riesci a immaginarti quando eri presidente, alzarti in piedi e dire: 'Non è una mia responsabilità, non mi prendo alcuna responsabilità'?", dice Biden nel video. (Nys)