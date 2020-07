Lozzi: Articolo Uno, coerenza zero da parte presidente Municipio Roma VII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ un tradimento nei confronti dei cittadini che l'hanno votata. Con questa decisione la Lozzi si schiera contro il sindaco e, ancor di più, contro il governo guidato da Giuseppe Conte, collocandosi nella parte più a destra dello schieramento politico al fianco della Lega di Salvini”. Lo affermano Piero Latino, segretario di Articolo Uno di Roma e il consigliere del VII municipio Antonello Ciancio, componente della segreteria romana di Articolo uno nel Municipio VII. “Dopo questa mossa, ci si sarebbe aspettati le dimissioni da Presidente del municipio ma la coerenza non è, evidentemente, la dote migliore della Lozzi - continua la nota - Resta da capire se i consiglieri del movimento 5 stelle del VII municipio siano dotati di un minimo senso del pudore e procedano nelle prossime ore a sfiduciarla oppure preferiscano, anch'essi, essere travolti da questa squallida vicenda di trasformismo politico. Infine ci appelliamo alla sindaca Virginia Raggi alla quale in questi anni non abbiamo risparmiato critiche di merito ma mai personali. Roma merita tutto questo?”, conclude la nota. (Rer)