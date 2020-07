Governo: Giacomoni (FI), centrodestra ha idee chiare su futuro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega sono distinti, ma non distanti. Non siamo un partito unico ma tre componenti diverse, ciascuna con le proprie sensibilità e con le proprie sfumature, ma siamo profondamente uniti dai nostri valori, dai nostri principi, dai nostri programmi, dalle nostre ricette economiche e soprattutto abbiamo le idee chiare sul futuro. Sul paese che vogliamo". Lo ha affermato il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, vicepresidente della commissione Finanze alla Camera e membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, partecipando a una tavola rotonda di 'Piazza Italia', la festa di Fratelli d'Italia al Parco del Colle Oppio di Roma. "La differenza di fondo tra noi e il centro sinistra – ha aggiunto – è la concezione stessa dello Stato. Per noi al centro di tutto c'è l'individuo, la persona, con i suoi diritti, primo fra tutti il diritto alla libertà. Per la sinistra - ha aggiunto - al centro c'è lo Stato padrone, che concede i diritti ai cittadini, finendo per considerare i cittadini dei sudditi. Per noi lo Stato deve essere snello, il meno costoso possibile e deve garantire ai cittadini i servizi di base. Siamo noi che deleghiamo alcuni compiti allo stato e non viceversa. Noi – ha concluso – abbiamo una visione, un progetto, un'idea di cosa fare per salvare il paese. Loro no".(Com)