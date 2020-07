Usa: coronavirus, per Biden "non doveva finire così male"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato la notizia del superamento dei quattro milioni di casi confermati di coronavirus nel paese, dicendo che il presidente Donald Trump ha "fallito lo scopo fondamentale" del suo lavoro. "Non doveva finire così male", ha detto Biden in una dichiarazione pubblica, accusando Trump di essere incapace di "prendersi cura di tutto ciò che vada oltre se stesso e la sua rielezione". "Invece di essere il comandante in capo che ci era stato promesso, gli Stati Uniti sono guidati da qualcuno che persino i suoi stessi aiutanti e alleati descrivono come 'annoiato"'e 'distratto' dalla lotta contro questo virus, qualcuno più interessato a giocare a golf che a guidare la nostra nazione in un momento di crisi. Ha abbandonato questo Paese e ha sventolato la bandiera bianca della resa", ha aggiunto il presunto candidato presidenziale democratico. "Dobbiamo ascoltare gli scienziati, e soprattutto dobbiamo fornire quel tipo di leadership forte che è mancata così tanto alla Casa Bianca", si legge nella dichiarazione. "Così facendo, possiamo salvare vite umane e proteggere la nostra economia". Gli Stati Uniti hanno superato i quattro milioni di contagi da coronavirus giovedì, con oltre 144 mila morti. (Nys)