Bolivia, elezioni generali rinviate al 18 ottobre a causa della pandemia di coronavirus

- Il Tribunale supremo elettorale (Tse) della Bolivia ha posticipato le prossime elezioni generali, in programma il 6 settembre, al 18 ottobre del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato oggi il presidente del Tse, Salvador Romero, in una conferenza stampa al termine di una riunione convocata appositamente per analizzare la situazione epidemiologica nel paese e i pericoli che implica lo svolgimento delle elezioni nell'attuale contesto sanitario. "Il Tribunale ha deciso di fissare la data delle elezioni al 18 ottobre del 2020 ed un eventuale ballottaggio al 29 novembre, mentre l'insediamento delle nuove autorità si prevede per dicembre", ha detto Romero. La nuova data delle elezioni dovrà essere ratificata adesso dall'Assemblea legislativa plurinazionale, che dovrà emanare anche una nuova legge di proroga degli scrutini.A inizio settimana il Comitato nazionale scientifico della Bolivia ha suggerito al presidente del Tse, Salvador Romero, di rinviare la data delle elezioni generali alla luce della diffusione del nuovo coronavirus nel paese. "Abbiamo visto dalle proiezioni epidemiologiche che la data indicata dal Tse può pregiudicare la salute della popolazione", ha spiegato al quotidiano "El Deber" José Luis Zeballos, coordinatore del comitato scientifico. Secondo le stime dell'istituto il picco dell'epidemia, inizialmente previsto per i primi di agosto, si avrà solo alla fine di ottobre, con un calo previsto tra novembre e dicembre. In Bolivia si contando ad oggi oltre 60 mila contagi e più di duemila decessi.Le elezioni erano inizialmente previste ai primi di maggio, ma il sopraggiungere della pandemia del nuovo coronavirus ne ha impedito lo svolgimento. Alla corsa per la presidenza si sono iscritti otto candidati. Il Mas, il partito dell'ex presidente Evo Morales finora dato per favorito, schiera il binomio composto dall'ex ministro delle Finanze Luis Arce e dall'ex ministro degli Esteri David Choquenhuanca. La scorso 20 febbraio il Tse ha escluso le candidature dell'ex presidente Morales e dell'ex ministro degli Esteri Diego Pary. I due esponenti del Mas, però, sono candidati per un seggio al Senato rispettivamente per le province di Cochabamba e Potosì. Sul fronte del centrodestra, la candidatura più in vista è quella della presidente "ad interim" Jeanine Anez. Al fianco di Anez correrà l'imprenditore Samuel Doria Medina, che solo pochi giorni prima ne aveva attaccato la candidatura. Un presidente che si candida alla rielezione "è fortemente incentivato, e dispone delle risorse necessarie per cercare di manipolare i votanti e alterare il risultato elettorale" scriveva Doria Medina il 26 gennaio, invitando all'azione per impedire ad Anez di candidarsi.Al voto si presenta anche Carlos Mesa, già alla guida del paese dall'ottobre del 2003 al giugno del 2005. Mesa era diventato presidente della Bolivia sostituendo Gonzalo Sanchez de Lozada, di cui era vice. Mesa, a capo della coalizione Comunità cittadina (Cc), correrà con l'appoggio di Gustavo Pedraza, riproponendo il ticket arrivato secondo alle contestate elezioni del 20 ottobre. Secondo un sondaggio pubblicato mercoledì dal quotidiano "Los Tiempos", il candidato del Mas è tutt'ora in testa nelle intenzioni di voto. Luis Arce guida i sondaggi con il 24 per cento, seguito dal candidato di Comunidad Ciudadana (Cc), Carlos Mesa, con il 20 per cento. La presidente ad interim, Jeanine Anez, si posiziona al terzo posto con il 16 per cento. Il numero degli indecisi è più che raddoppiato rispetto a febbraio, passando dal 9 al 20 per cento. (Brb)