Usa: sondaggio, Biden in vantaggio di tredici punti su Trump in Florida

- Secondo un nuovo sondaggio, il presunto candidato alla presidenza del Partito democratico, Joe Biden, è in vantaggio di tredici punti sul presidente Trump in Florida, uno Stato-chiave in vista delle elezioni di novembre. Lo riporta il sito "The Hill". L'ex vice presidente ha raccolto il 51 per cento delle preferenze, rispetto al 38 per cento di Trump, nell'ultimo sondaggio di Quinnipiac pubblicato oggi, in netto aumento rispetto all'ultimo sondaggio dello stesso istituto risalente ad aprile, quando Biden era al 46 per cento. Trump ha vinto per pochi voti in Florida nel 2016, superando di poco più di un punto percentuale l'allora candidata democratica Hillary Clinton. (Nys)