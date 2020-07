Roma: riapre parco Nemorense, Raggi a confronto con cittadini su lavori durati 10 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi, accompagnata dalla banda della Polizia locale, ha partecipata questo pomeriggio alla riapertura del Parco Nemorense, un'area verde di circa 4 ettari situata nel quartiere Trieste (II Municipio) e chiusi da alcuni mesi per lavori di riqualificazione. Presenti tra gli altri l'assessore alle Politiche del verde Laura Fiorini, il presidente della commissione Ambiente Daniele Diaco e la presidente del Municipio II Francesca Del Bello. Per il restyling l'amministrazione capitolina ha investito circa 470 mila euro. L'intervento però non è stato apprezzato da tutti i cittadini e così il taglio del nastro si è trasformato nell'occasione per un confronto civile tra amministrazione e cittadinanza. Un folto gruppo di persone di tutte l'età ha seguito la prima cittadina nella visita al parco, sottolineando di volta in volta problemi e richieste. "È stato fatto veramente poco e soprattutto per farlo ci sono voluti dieci mesi", si lamenta Marco Vergaro Caffarelli, 55enne residente in una casa che affaccia proprio sul parco. "Dalla mia finestra si vede tutto: venivano due operai ogni tre giorni è normale che poi le cose durino tanto". (segue) (Rer)