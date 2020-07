Ue: Zingaretti (Pd), coinvolgere parlamento ed opposizioni su Recovery plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono preoccupato dalla discussione" su come spendere i soldi che arriveranno grazie al Recovery Fund "ma è giusto che il parlamento dica la sua. Io auspico anche che ci sia il coinvolgimento delle opposizioni". Lo ha affermato il segretario del partito democratico, Nicola Zingaretti, intervenendo a "Stasera Italia news" su Rete4. Di certo "bisogna fare presto e creare progetti concreti, altrimenti i soldi rischiano di non arrivare", ha concluso. (Rin)