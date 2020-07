Usa: Nsa e Cisa mettono in guardia da attacchi di hacker stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Security Agency (Nsa) e la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (Cisa) degli Stati Uniti hanno avvertito oggi che gli hacker stranieri stanno cercando di colpire le infrastrutture critiche statunitensi. Lo riporta il sito "The Hill" Le agenzie hanno avvertito che le risorse di tecnologia operativa collegata a Internet utilizzate in tutti i sistemi di difesa degli Stati Uniti sono spesso il bersaglio di attori cibernetici malintenzionati che cercano di colpire le infrastrutture critiche, come i sistemi che forniscono acqua, gas ed elettricità. Di conseguenza, le agenzie raccomandavano agli operatori e ai proprietari delle infrastrutture critiche di prendere "azioni immediate" per mettere in sicurezza i loro sistemi. "Le infrastrutture civili sono obiettivi attraenti per le potenze straniere che cercano di danneggiare gli interessi degli Stati Uniti o di vendicarsi di quelle che sono aggressioni percepite", hanno scritto le agenzie in un allarme congiunto.(Nys)