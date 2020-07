Usa: coronavirus, non ci saranno eventi alla convention repubblicana a Jacksonville, Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato oggi in conferenza stampa che non ci saranno eventi pubblici alla Convention Nazionale Repubblicana a Jacksonville, in Florida, a causa della pandemia di coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il Presidente ha detto che gli eventi a Charlotte, Carolina del Nord, si terranno ancora e farà ancora un discorso di accettazione in una forma diversa. "Non faremo una grande convention affollata, non è il momento giusto", ha detto Trump. Il presidente ha aggiunto che la decisione è stata presa di concerto tra lui e la dirigenza del partito repubblicano, e che i delegati effettueranno la nomination ufficiale alla presidenza in Carolina del Nord. (Nys)