Imprese: Ubi Banca, Opas di Intesa Sanpaolo non riconosce appieno valore della banca (2)

- In particolare, è stato sottolineato che corrispettivo incrementato, seppur aumentato attraverso la componente in denaro, “non remunera adeguatamente tali rischi, persistendo, inoltre, un’allocazione del valore e delle sinergie sfavorevole agli azionisti”. In secondo luogo Ubi ha sottolineato come “la valorizzazione implicita nella mediana dei concambi indicata nel comunicato dell’emittente faceva emergere una differenza pari a 1,1 miliardi di euro”, che risulta “solo parzialmente colmata” dal rilancio di 652 milioni di euro deciso venerdì scorso da Intesa Sanpaolo. Il Cda ha infine ricordato come l'autorizzazione Antitrust disponga che, nel caso in cui Intesa Sanpaolo non riesca a dismettere sportelli di proprietà di Ubi, sarà “obbligata a cedere sportelli di sua proprietà idonei a produrre nei mercati interessati effetti almeno equivalenti a quelli derivanti dalla cessione di sportelli Ubi, con potenziali effetti negativi sul perseguimento delle prospettive di sviluppo reddituale sottese agli obiettivi strategici dell’operazione”. (Com)