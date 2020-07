Usa: fonti stampa, Birx allarmata da aumento focolai in 12 città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deborah Birx, coordinatrice della task-force anti-coronavirus della Casa Bianca, si è mostrata allarmata, durante una conversazione privata con un gruppo di funzionari sanitari statali e locali, per l'aumento dei casi di coronavirus in 12 città degli Stati Uniti, mentre il presidente Donald Trump continua a parlare dei progressi con la pandemia durante i briefing di questa settimana. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Ci sono città che sono in ritardo e abbiamo nuovi aumenti a Miami, New Orleans, Las Vegas, San Jose, St. Louis, Indianapolis, Minneapolis, Cleveland, Nashville, Pittsburgh, Columbus e Baltimora, quindi stiamo seguendo la situazione molto da vicino. Stiamo lavorando con i funzionari statali per essere sicuri di rispondere insieme, ma quando si vede per la prima volta che la positività del test è aumentata, è il momento di iniziare gli sforzi di mitigazione", avrebbe detto Birx durante la conversazione, ottenuta dalla stampa locale. Al momento ci sono oltre quattro milioni di contagli negli Usa e oltre 144 mila morti per coronavirus. (Nys)