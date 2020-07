Coronavirus: Usa, per i Cdc sarà tra le prime dieci cause di morte nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid-19 finirà tra le prime dieci principali cause di morte nel 2020 negli Stati Uniti, dicono gli statistici dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie. Lo riporta l'emittente "Cnn". Le malattie cardiovascolari e il cancro, le due principali cause di morte negli Stati Uniti, rappresentano più della metà di tutti i decessi nel paese ogni anno. Nel 2018, l'ultimo l'ultimo anno per il quale sono disponibili i dati definitivi, le prime dieci cause di morte tra tutte le fasce d'età negli Stati Uniti sono state: malattie cardiovascolari (655.381 morti), cancro (599.274), lesioni involontarie (167.127), malattie delle vie respiratorie (159.486), infarto (147.810), malattia di Alzheimer (122.019), diabete (84.946), influenza e polmonite (59.120), nefrite (51.386), suicidio (48.344). Al momento sono morte oltre 144 mila persone per Covid-19 negli Stati Uniti, su oltre quattro milioni di contagiati. (Brb)