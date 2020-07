Libia: ambasciatore Usa a colloquio con presidente parlamento Saleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha avuto oggi una conversazione con il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh. Lo riferisce una nota dell’ambasciata degli Stati Uniti in Libia. Nel colloquio il diplomatico Usa ha ribadito il sostegno di Washington a mantenere la piena sovranità della Libia, consentendo anzitutto la ripresa delle estrazioni petrolifere a livello nazionale e raggiungere quanto prima ad una risoluzione negoziata e pacifica del conflitto. Il diplomatico ha sottolineato che il primo passo è il ritorno della stabilità attorno alle località di Sirte e Jufra. Nel colloquio con Saleh, Norland ha ribadito l’opposizione di Washington a tutte le interferenze militari straniere in Libia e il pieno sostegno al dialogo mediato dalle Nazioni Unite.(Nys)