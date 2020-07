© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating Moody's, in relazione ai recenti sviluppi comunicati a valle del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2020, nel riconfermare il merito di credito "Ba2" del gruppo Atlantia e "Ba3" di Atlantia (holding) e Autostrade per l’Italia ha posto l’outlook a developing (da negative). E' quanto si legge in una nota di Atlantia. (Com)