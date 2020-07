Coronavirus: Catalfo su Giornata nazionale in memoria vittime, importante non dimenticarle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ricorda che "oggi la Camera dei deputati ha approvato all’unanimità in prima lettura la legge che istituisce il 18 marzo come Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. Quel giorno di quattro mesi fa - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, l’Italia intera si fermò di fronte alle immagini dei camion dell’esercito carichi di bare che partivano da Bergamo verso altre città per dare sepoltura alle vittime del coronavirus. Quel giorno fu quello in cui si registrò il maggior numero di decessi nel nostro Paese. D’ora in poi, ogni 18 marzo l’Italia osserverà un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime dell’epidemia. È importante non dimenticarle - conclude Catalfo - e far sì che il loro ricordo ci renda una comunità più unita e più solidale". (Rin)