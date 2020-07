Roma: Fd'I, mantenere uso palestre per attività motoria, approvata mozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo particolarmente soddisfatti per l'approvazione della nostra mozione che chiede al governo ed all'ufficio scolastico regionale di evitare di destinare l'uso delle palestre per attività diverse dall'attività motoria e sportiva". Lo dichiarano, in una nota, gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, primo firmatario della mozione, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio ed i consiglieri comunali Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini. "Abbiamo anche chiesto il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie Locali perché non possono essere trascurate le criticità che ci sarebbero, specie su illuminazione ed aerazione dei locali, utilizzando le palestre come aule didattiche. Come Fratelli d'Italia - continua la nota - riteniamo che l'educazione fisica sia una materia di insegnamento come le altre e merita la stessa dignità, anche perché lo sport è sinonimo di salute. L'attività motoria, tra l'altro, aiuta i nostri giovani ad evitare di cadere in situazioni distruttive quali droga, alcol e bullismo e proprio per questo dispiace che il provvedimento non sia stato votato anche dal partito democratico". (Com)